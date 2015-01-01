Антон Бахлыков уволился с поста и. о. министра финансов

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Антон Бахлыков

И.о. министра финансов края Антон Бахлыков написал заявление об уходе с занимаемой должности, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, господни Бахлыков проработал в должности и.о. министра финансов Пермского края меньше месяца. Занял он эту должность по инициативе экс-губернатора Пермского края Виктора Басаргина 20 января этого года после масштабной административной реформы.

До тех пор возглавлял краевой ТФОМС.

«Новый компаньон»