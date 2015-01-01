Контракт на строительство второй очереди Восточного обхода заключён с ООО «СКФ «АТМ»

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Фото: Константин Долгановский

«Управление дорог и транспорта Пермского края» 7 февраля заключило с ООО «СКФ «АТМ» контракт на строительство второй очереди (участок 18-23 км) автодороги «Восточный обход Перми» и транспортной развязки в разных уровнях на пересечении с дорогой «Пермь-Жебреи».

Сумма контракта составила 724,1 млн руб. Дорога будет построена за счёт субсидий из краевого бюджета.

Согласно аукционной документации, четырёхполосную автомобильную дорогу планируется построить к 30 сентября 2017 года.

Также проектной документацией предусматривается строительство моста через реку Мось с неразрезным сталежелезобетонным пролётным строением, строительство путепровода через автомобильную дорогу Пермь — Жебреи с железобетонными пролётными строениями 18 и 24 м и ремонт существующего моста через реку Мось и путепровода.

Кроме того, подрядчикам необходимо будет выполнить удлинение существующих водопропускных труб с укрепительными работами и построить новые круглые железобетонные трубы на съездах транспортной развязки.

На участке дороги Запруд-Н. Ляды будут установлены ограждения по обочинам для предотвращения непредвиденного выезда автомобиля за пределы проезжей части.

Напомним, ранее стало известно о том, что в ноябре депутаты Законодательного собрания Пермского края одобрили внесение изменений в список объектов, подлежащих ремонту и реконструкции в период с 2017 по 2019 годы в связи с поступлением в дорожный фонд региона за счёт акцизов на нефтепродукты в размере 1,6 млрд руб. За счёт новых поступлений планировалось провести ремонт одного из участков Восточного обхода Перми, на строительство которого дополнительно было выделено 394 млн руб.



