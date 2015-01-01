«ЕвроХим» помогает школьникам определиться с будущим

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Школьники Березников, Усолья и Соликамска познакомились с «ЕвроХимом». В Березниковском филиале Пермского научно-исследовательского политехнического университета прошёл День открытых дверей при активном участии «Усольского калийного комбината».

На презентации «ЕвроХима» побывало около 200 старшеклассников из школ Березников, Усолья и Соликамска. Совсем скоро ребята будут сдавать выпускные экзамены, так что сейчас самое время задуматься о профессии, а если она уже выбрана, то определить будущее место работы. День открытых дверей в филиале «политеха» как раз даёт такую возможность встретиться с потенциальными работодателями, которые могут открыть перед выпускниками новые возможности для самореализации и карьерного роста.

В мероприятии приняли участие многие крупные промышленные предприятия Верхнекамья. Знакомство с ними проходило в формате путешествия по заводским станциям. Так, в аудитории «ЕвроХима» школьникам рассказали о перспективах развития нового предприятия, которое строится в Усольском районе, и о том, какие существуют возможности обучения в высших учебных заведениях. В этом году «Усольский калийный комбинат» планирует направить по целевому набору в ведущие технические вузы страны 30 выпускников. Основной критерий отбора — высокий результат при сдаче ЕГЭ, при этом учитывается участие в олимпиадах ПНИПУ по физике, математике и химии, которые пройдут в березниковском филиале 18 февраля, 4 и 18 марта.

На Дне открытых дверей, который проходил под слоганом «Будущее начинается сегодня», школьники проявили эрудицию и любознательность, участвуя в викторинах и конкурсах. Ребята отвечали на вопросы о самых востребованных профессиях, о продукции «ЕвроХима», о строящихся предприятиях компании и развивающихся производствах по всему миру. Самые активные получили сертификаты от университета и подарки от «Усольского калийного комбината». Но самое главное, многие из ребят смогли определиться с выбором специальности, от которой зависит их будущее.

По сообщению пресс-службы ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат»