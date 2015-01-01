Краевое управление ГУ МВД России заключило контракт на страхование автомобилей

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ГУ МВД России по Пермскому краю по итогам конкурса заключило контракт с «Росгосстрахом» на обязательное страхование автогражданской ответственности. По условиям контракта в срок до 30 июня 2017 года «Росгосстрах» обязан обеспечить полисами ОСАГО 537 ведомственных транспортных средств. Общая сумма ответственности компании составила 214,8 млн руб.

Помимо компании «Росгосстрах» в открытом конкурсе участвовали «СОГАЗ», «АльфаСтрахование», «МАКС», «Ингосстрах» и ВСК, сообщает «Википедия страхование».