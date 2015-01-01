Молодёжь научат обращаться с финансами
В Перми пройдёт Молодёжный форум финансовой культуры.
Организатором форума под названием «Время — деньги!» выступает Министерство финансов Пермского края. Событие пройдёт во Дворце культуры ПГНИУ.
Форум носит просветительский характер и направлен на пропаганду финансовой культуры и личной финансовой грамотности молодёжи. Особенностью форума станет неформальный, преимущественно интерактивный характер подачи информации, которая имеет для молодёжной аудитории практическое значение.
Основными темами для обсуждения станут финансовые продукты и услуги будущего, персональные инвестиции для физических лиц, критерии выбора ипотеки или аренды жилья для молодых людей, а также влияние технологии Blockchain на финансовую сферу. В рамках форума пройдёт выставка финансовых услуг, в которой примут участие финансовые компании Перми, а также государственные и образовательные учреждения. Выставка рассчитана не только на молодёжь: посетители смогут получить консультации по вопросам налогообложения, пенсионного обеспечения, финансовой безопасности и инвестиций.
Новинкой форума станет деловая интерактивная игра — квест по планированию личного бюджета и достижению финансовых целей с элементами случайных событий (уровень инфляции, необходимость страхования, уровень доходности инвестиций) с участием заранее сформированных студенческих команд.
Форум состоится 28 февраля 2017 года по адресу ул. Букирева, 10, дворец культуры молодежи ПГНИУ, с 13.30 до 18.30. Вход свободный.