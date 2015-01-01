Молодёжь научат обращаться с финансами

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В Перми пройдёт Молодёжный форум финансовой культуры.

Организатором форума под названием «Время — деньги!» выступает Министерство финансов Пермского края. Событие пройдёт во Дворце культуры ПГНИУ.

Форум носит просветительский характер и направлен на пропаганду финансовой культуры и личной финансовой грамотности молодёжи. Особенностью форума станет неформальный, преимущественно интерактивный характер подачи информации, которая имеет для молодёжной аудитории практическое значение.

Основными темами для обсуждения станут финансовые продукты и услуги будущего, персональные инвестиции для физических лиц, критерии выбора ипотеки или аренды жилья для молодых людей, а также влияние технологии Blockchain на финансовую сферу. В рамках форума пройдёт выставка финансовых услуг, в которой примут участие финансовые компании Перми, а также государственные и образовательные учреждения. Выставка рассчитана не только на молодёжь: посетители смогут получить консультации по вопросам налогообложения, пенсионного обеспечения, финансовой безопасности и инвестиций.

Новинкой форума станет деловая интерактивная игра — квест по планированию личного бюджета и достижению финансовых целей с элементами случайных событий (уровень инфляции, необходимость страхования, уровень доходности инвестиций) с участием заранее сформированных студенческих команд.

Форум состоится 28 февраля 2017 года по адресу ул. Букирева, 10, дворец культуры молодежи ПГНИУ, с 13.30 до 18.30. Вход свободный.

Программа молодёжного форума финансовой культуры «Время — деньги»

Время Мероприятие 13.00 – 13.30 Регистрация участников форума 13.30 – 13.45 Торжественное открытие 13.45 – 15.00 Пленарное заседание «Финансовые решения завтрашнего дня» 15.00 – 15.15 Награждение победителей конкурса «Эффективные финансы» на лучшую журналистскую работу в сфере финансового просвещения 15.20 – 16.30 Образовательные секции по темам:

Секция № 1: «Blockchain сегодня, Blockchain завтра»

Секция № 2: «Ипотека или аренда жилья: за и против»

Секция № 3: «Персональные инвестиции» 16.40 – 18.10 Командная игра – квест «Время – деньги» с участием команд вузов Перми 18.15 – 18.30 Подведение итогов форума и награждение победителей квеста