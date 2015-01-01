«Росгосстрах» получил предупреждение от пермских антимонопольщиков

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Пермское УФАС России выдало пермскому филиалу ПАО СК «Росгосстрах» предупреждение о прекращении навязывания дополнительных услуг по договору ОСАГО. С жалобой на такие действия страховщиков в антимонопольный орган обратилось ООО «Экипаж».

Как следует из текста заявления, «Экипаж» обратился в пермский филиал «Росгосстраха» за оформлением пяти полисов ОСАГО. В ответ страховая компания сообщила о том, что ОСАГО на автобусы могут быть оформлены только с условием оформления договора от несчастного случая для водителей. Таким образом, стоимость каждого договора составила 23 тыс. руб.

Так как законодательство запрещает навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него и не относящихся к предмету договора, «Росгосстраху» направлено предупреждение. В случае его невыполнения пермские антимонопольщики возбудят дело.

Источник — пресс-служба Пермское УФАС России