«Уралкалий» объявил о целевом наборе выпускников школ

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«Уралкалий» начинает реализацию ежегодной программы целевого набора, ориентированной на выпускников общеобразовательных школ Березников и Соликамска. Для того чтобы стать участником программы, необходимо в течение февраля-марта 2017 года успешно выступить на олимпиадах по математике, физике или химии, которые проводит Березниковский филиал Пермского научно-исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ) совместно с «Уралкалием». Кроме того, необходимо сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по этим предметам, суммарный балл должен быть не ниже 180. Заявление на участие в целевом наборе подаётся в управление подбора и развития персонала компании с апреля по май 2017 года.

Эти студенты имеют ряд преимуществ. Так, начиная со второго курса «Уралкалий» выплачивает стипендию по итогам каждой сессии в размере от 3 до 12 тыс. руб. в месяц в зависимости от успеваемости. Студенты, обучающиеся по целевой программе «Уралкалия», проходят оплачиваемую практику в подразделениях компании и обеспечиваются необходимыми методическими материалами для выполнения курсовых и дипломных работ. Выпускникам программы гарантировано рабочее место в «Уралкалии» и подъёмные выплаты в размере от 26 до 31 тыс. руб. в зависимости от среднего балла по диплому.

В 2017 году набор будет осуществляться по специальностям: ПНИПУ («Маркшейдерское дело», «Электрификация и автоматизация горного производства», «Электроснабжение», «Горные машины и оборудование»), БФ ПНИПУ («Химическая технология неорганических веществ»), Санкт-Петербургский горный университет («Электропривод и автоматика»).

Планируется, что участниками программы целевого набора «Уралкалия» станут 12 выпускников школ Березников и Соликамска.

Подробную информацию о программе целевого набора можно получить в отделе по подбору и оценке персонала компании в Березниках: 8 (3424) 29-61-60 — и в Соликамске: 8 (34253) 6-29-24.

Источник — пресс-служба ПАО «Уралкалий»