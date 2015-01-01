Краевой минкульт незаконно передал права на организацию и проведение «Белых ночей»

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Арбитражный суд Пермского края подтвердил законность решения пермских антимонопольщиков, установивших факт нарушения при передаче в январе 2014 года полномочий краевого минкульта «Центру по реализации проектов в сфере культуры и молодёжной политики», а именно бюджетных средств в размере 190,6 млн руб. на организацию и проведение фестивалей «Белые ночи», «Джаз-лихорадка» и «Живая Пермь» (ч.3 ст.15 Закона о защите конкуренции).

Автономное учреждениераспределило эти средства среди сторонних организаций, заключив с ними гражданско-правовые договоры на организацию и проведение фестивалей без проведения торгов.

Антимонопольное дело в отношении минкульта и учреждения было возбуждено после обращения Контрольно-счетной палаты Пермского края и Министерства финансов Пермского края.

В действиях центра был установлен факт нарушений в части совмещения учреждением функций органов власти.

Решение было вынесено 30 октября 2015 года. Но минкульт безуспешно пытался обжаловать его в Арбитражном суде Пермского края.

Теперь должностные лица будут оштрафованы. Краевому минкульту выдано предписание о прекращении подобных действий.

Источник — Пермское УФАС России