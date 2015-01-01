Елена Лопаева сменила на посту руководителя аппарата краевого правительства Елену Абузярову

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 8 февраля, Елена Лопаева назначена вице-премьером — руководителем аппарата правительства Пермского края. Она сменит Елену Абузярову, занимавшую эту должность с 2012 года. Елена Лопаева приступит к исполнению обязанностей 9 февраля. Это назначение стало одной из первых кадровых перестановок и.о. губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Елена Лопаева является экс-заместителем Максима Решетникова в департаменте экономической политики и развития Москвы, но также, как и Решетников, начинала карьеру в Пермском крае. Она окончила Пермский классический университет, имеет два высших образования — экономическое и юридическое. В разное время работала в Соликамске, на заводе им. Дзержинского, в комитете по культуре и искусству администрации Перми и комитете социальной защиты населения администрации Пермской области. С 2013 года работала в правительстве Москвы.

Кроме этого, стало известно, что Максим Решетников «привёз» с собой и нового пресс-секретаря Дарью Левченко. Она также работала вместе с ним в должности руководителя пресс-службы департамента экономической политики и развития Москвы, до этого занимала должности в компании Edelman Imageland и пресс-службе МЧС России.

Напомним, ранее появилась информация о том, что посты советников губернатора Пермского края освободили Анатолий Маховиков и Ольга Антипина.