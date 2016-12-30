Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 10 февраля

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Где родился, там и пригодился. Президент страны Владимир Путин принял отставку действующего губернатора Пермского края Виктора Басаргина по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора до проведения выборов в регионе был назначен пермяк Максим Решетников. На состоявшемся представлении Максим Решетников обрисовал круг задач, стоящий перед ним как главой региона.

Сохраним реки навеки. Долины малых рек Перми требуют особой защиты.

В ожидании весны. Скоморох Блин Иванович расскажет пермским школьникам об экологии и народных традициях.

Новый год ремонта и благоустройства. В 2017 году Пермь получит дополнительные средства в рамках федеральных проектов.

Дорога, несовместимая с жизнью. В январе число погибших в ДТП в Пермском крае резко возросло.

Шаг за шагом. Пермяки подарили сёстрам-двойняшкам с ДЦП параподиум.

«Настроить на жизнь». В Перми психологи начали бесплатно консультировать больных муковисцидозом.

День победы над болезнью. В Перми пройдёт шествие, посвящённое Всемирному дню онкобольных детей.

«Это практически не отличается от донорства крови». Вдвое больше пермяков готовы поделиться костным мозгом.

Помочь вернуть детство. Пермяки отправились в центр «Шередарь» на смену для братьев и сестёр детей, переживших рак.

Неизлечимая радость жизни. Один час с детьми, которых нельзя вылечить.

Экзамен для родителей. Мамы и папы пермских выпускников приняли участие во всероссийской акции сдачи ЕГЭ.

Победа над «Динамо». Обзор спортивных событий.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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