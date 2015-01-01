Администрация Перми за 1,850 млн руб. узнает об отношении жителей к социально-экономической ситуации в городе

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Фото: Константин Долгановский

6 февраля администрация Перми объявила конкурс на оказание услуг по проведению комплексного социологического исследования отношения жителей города Перми к социально-экономической ситуации в городе её изменениям.

Как сказано в техзадании, основной целью соцопроса является выявление отношения респондентов к социально-экономической ситуации в Перми с учётом изменений в городском общественном мнении по сравнению с исследованиями, проведёнными в 2012, 2014, 2015, 2016 годах.

Подрядчику необходимо будет оценить степень удовлетворённости респондентов проживанием в Перми (качеством и доступностью услуг в соцсфере (образовании, физкультуре и спорте, культуре) и опросить пермяков о качестве и комфортности проживания в Перми (качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, дороги, безопасность и архитектурный облик города).

Пермякам также предстоит оценить уровень развития малого и среднего бизнеса и степень доверия к органам власти Перми и информированности населения о деятельности органов власти.

Среди основных задачах соцопроса обозначена и такая, как изучение социальных ожиданий респондентов относительно будущего Перми.

Вся работа будет выполнена в пять этапов. В течение первых 30 дней подрядчик должен будет разработать и утвердить с заказчиком программы исследования, провести опросы и подготовить отчёт.

Как сказано в конкурсной документации, в «полевых» работах должно быть задействовано не менее 25 интервьюеров. Один интервьюер должен опросить более 50 человек. Опрос будет проводиться в семи районах Перми.

Максимальная стоимость контракта составила 1 млн 850 тыс. руб.

«Новый компаньон»

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