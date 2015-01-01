Столичные антимонопольщики проверят тарифы пермских «Т-Плюс» и «ПСК»

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Как сообщили в Пермском УФАС России, в Пермь прибыла комиссия контрольно-ревизионного управления центрального аппарата ФАС России. Столичные спецы проведут комплексную проверку деятельности Региональной службы по тарифам (РСТ) Пермского края.

По словам пермских антимонопольщиков, проверка тарифной политики ресурсоснабжающих организаций началась в среду, 8 февраля. В комиссию входят представители центрального аппарата ФАС России и Пермского УФАС России.

«Предметом проверки станут тарифные дела 2017-2019 годов за тепло и электроэнергию. В частности, тарифные дела ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания». Основанием для проведения проверки послужили многочисленные жалобы жителей Перми на рост тарифов на коммунальные услуги», — сообщили в антимонопольном ведомстве.

Напомним, в декабре прошлого года и.о. руководителя Пермского УФАС Антон Удальёв сообщил, что порядка 100 тарифов краевой РСТ были утверждены с нарушением действующего законодательства. Более того, начальника ведомства не уведомили о заседании правления РСТ и не предоставили за пять календарных дней документы, связанные с определением тарифов и заключения по ним. Но так как тарифы всё же были утверждены, Пермское УФАС было вынуждено обратиться за помощью в центральный антимонопольный орган для проведения проверки РСТ Пермского края на законность их действий.

Ранее специалисты Пермского УФАС России уже представили региональной службе по тарифам заключение, в котором указали на то, что три тарифных дела на передачу электроэнергии требуют более детального изучения, и РСТ следует перенести дату утверждения этих тарифов. Речь шла о тарифах делах АО «Сан ИнБев» (в итоге тариф снизили на 36%), ООО «СетьИнвест» и ООО «Энергосервис Звёздного». Антимонопольная служба увидела признаки нарушений при расчёте перечисленных тарифов, а именно — неверно рассчитанной налоговой нагрузки на организацию, а также включение в тариф расходов на содержание имущества, не участвующего в регулируемой деятельности.

Ещё одной причиной проверки тарифной политики пермских ресурсоснабжающих организаций столичными антимонопольщиками стало обращение в ведомство ассоциации содействия жилищному самоуправлению «Пермский стандарт».





