В Яйве чиновников гордаминистрации обязали разработать схему утилизации отходов


Андрей Рублёв
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Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура установила главную причину возникновения стихийных свалок в посёлке Яйва Александровского района. Как показала проведённая проверка, властями поселения не разрабатывалась и не утверждалась генеральная схема утилизации отходов. Как выяснилось в ходе судебных разбирательств, местные власти даже не планировали разрабатывать такую схему. Причины такого невнимания вполне объяснимы: трудоёмкость осуществления этого проекта и отсутствие достаточных средств в бюджете посёлка. 

В связи с чем прокуратура вынуждена была обратиться в суд Александровска с требованием возложить на администрацию посёлка обязанность разработать и утвердить генеральную схему утилизации бытового мусора на территории Яйвы. 

Александровский суд в полном объёме удовлетворил исковые требования прокурора.

Между тем, чиновники администрации пытались оспорить решение суда. Пермский краевой суд оставил решение Александровского суда без изменений.

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