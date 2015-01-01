СМЗ приступил к выпуску ниобата лития
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О начале производства нового продукта сообщает интернет-ресурс Соликамского магниевого завода.
Ниобат лития используется для выращивания монокристаллов, пластины из которых применяются в производстве фильтров на поверхностных акустических волнах. Вещество также может применять в качестве преобразователя энергии и звукопровода, элементов в электрооптических устройствах, которые используются в лазерах.
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