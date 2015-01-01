СМЗ приступил к выпуску ниобата лития

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

О начале производства нового продукта сообщает интернет-ресурс Соликамского магниевого завода.

Ниобат лития используется для выращивания монокристаллов, пластины из которых применяются в производстве фильтров на поверхностных акустических волнах. Вещество также может применять в качестве преобразователя энергии и звукопровода, элементов в электрооптических устройствах, которые используются в лазерах.