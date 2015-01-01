Восемь километров дорог в Пермском районе отремонтируют за 37 млн руб.

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В середине этого года в Пермском районе должен начаться ремонт автодороги от трассы Пермь-Екатеринбург до посёлка Кукуштан (1,7 км), от Кукуштана до Платошино (3 км) и от посёлка Жебреи до городской свалки (2,8 км). Документация по трём этим объектам выложена на сайте госзакупок.

Начальная цена лота по двум объектам (Пермь-Екатеринбург-Кукуштан и Кукуштан-Платошино) — 21,3 млн руб. Начальная цена лота «выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги Городская свалка-Жебреи» — 15,8 млн руб.

И в первом, и во втором случае дорожники должны будут с 15 июня в течении 60 календарных дней снять асфальтобетонное покрытие автодорог, выровнять поверхности, уложить новое покрытие толщиной 7 см, установить дорожные знаки и нанести разметку.