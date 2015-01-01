«СВЕЗА Уральский» потратит 85 млн руб. на безопасность

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За последние три года на меры по повышению безопасности производства ООО «СВЕЗА Уральский» затратило 130 млн руб. Введена санитарно-гигиеническая лаборатория по контролю состояния воздуха рабочей зоны, установлены шумоизоляционные кабины. С применением современных практик по повышению безопасности труда разработан проект трансформации производства. В 2017-м году на предприятии будут проводиться плановые инспекции, поведенческие аудиты, анализ очагов опасности.

Будут модернизированы системы пожарной безопасности, вентиляции, отремонтированы санитарно-бытовые помещения, проведено плановое обслуживание очистных сооружений. В целом на мероприятия по безопасности предполагается потратить в 2017 году 85 млн руб.

Денис Мальцев, руководитель «СВЕЗА Уральский»:

— Мы вводим дополнительные меры безопасности, чтобы по максимуму предотвратить даже самые незначительные случаи и микротравмы, такие, как получение царапин, ушибов и пр. Для этого мы собираемся коренным образом изменить культуру труда.