Антимонопольщики готовы ограничить рекламу гомеопатических средств

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На официальном сайте ФАС размещено заявление о том, что они смогут обеспечить защиту граждан от недостоверной рекламы гомеопатии в том случае, если Минздрав России внесёт изменения в закон об обращении лекарственных средств, где сейчас гомеопатические вещества признаются лечебными.

«ФАС России поддерживает решение комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме Российской академии наук, изложенное в меморандуме «О лженаучности гомеопатии», — указано в заявлении.

Напомним, в понедельник, 6 февраля, гомеопатия официально была признана в России лженаукой. Отраслевая комиссия Российской академии наук опубликовала соответствующий меморандум «О лженаучности гомеопатии», где предложила пациентам отказываться от приобретения гомеопатических препаратов и изымать их из государственных лечебных учреждений. Федеральной антимонопольной службе было рекомендовано предотвратить недостоверную рекламу о наличии у гомеопатических лекарств лечебных свойств.