Пермская компания выпускала стеклоомывающую жидкость с метанолом

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По итогам проверки специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю выявила шесть организаций, выпускающих стеклоомывающие жидкости с содержанием метанола от 13 до 41% при гигиенический нормативе в 0, 05%. Среди компаний-нарушителей оказался и пермский изготовитель ООО «Стимул», выпускающий стеклоомывающую жидкость «Трасса М7-ВОЛГА».

Кроме «Стимула» в список опасной продукции вошли ещё изготовители из Москвы и Московской области: Skylux, ООО «Вектор»; Skylux изготовитель ООО «Альмэкс»; Nordwind, изготовитель ООО «ТД ВымпелТорг»; Gleid, изготовитель ООО «ИнжТехПоставка»; Next, изготовитель ООО «Вавилон-М»

В Роспотребнадзоре отмечают, что при этом на этикетках продукции были надписи «Без метанола» и «Не содержит метанол». Контролирующая организация арестовала 1 тыс. 260 литров стеклоомывающих жидкостей.

Напомним, использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом запрещено постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.07.2007 N 47. Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени им другое.

За последние пять лет в Пермском крае уровень отравления метанолом находится в пределах 1,3-1,6 случаев на 100 тыс. человек.

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