В Перми пройдёт мастер–класс Максима Батырева «Менеджер и команда»
14 февраля приглашаем всех влюблённых в своё дело на мастер-класс по созданию Команды Мечты!
Мастер-класс для собственников бизнеса, руководителей компаний, отделов, кадрового резерва. Для всех, кто хочет добиться успеха в бизнесе и личностном росте.
Истинный мастер своего дела Максим Батырев — один из самых успешных российских менеджеров, прошедший путь от рядового специалиста по продажам до члена правления компании «Что делать Консалт» (сеть «Консультант плюс»).
Что вы получите:
Практические инструменты Максима Батырева, которые помогли ему лично добиться успеха.
Реальные кейсы из жизни. В них вы узнаете себя и найдёте ответы на многие вопросы.
Заряд! Мотивацию! Мощное ускорение, необходимое для достижения целей!
Мастер-класс «Менеджер и команда» посетили уже более 20 тысяч участников в 57 городах. Судя по отзывам, каждый находит для себя ценность.
В программе:
Правила работы в любой команде.
Чем отличается команда мечты от обычной команды.
1-й элемент: личность менеджера.
2-й элемент: общие цели.
3-й элемент: общее делание.
4-й элемент: корпоративная культура.
5-й элемент: нематериальная мотивация
Организатор — Школа бизнеса «Каменный город»
Место проведения — 14 февраля, отель «City Star»
г.Пермь, ул.Монастырская, 14а
Подробно по телефону (342) 206-08-36 и на сайте batyrev.kamgorod.com.
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