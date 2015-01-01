В Перми пройдёт мастер–класс Максима Батырева «Менеджер и команда»

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14 февраля приглашаем всех влюблённых в своё дело на мастер-класс по созданию Команды Мечты!

Мастер-класс для собственников бизнеса, руководителей компаний, отделов, кадрового резерва. Для всех, кто хочет добиться успеха в бизнесе и личностном росте.

Истинный мастер своего дела Максим Батырев — один из самых успешных российских менеджеров, прошедший путь от рядового специалиста по продажам до члена правления компании «Что делать Консалт» (сеть «Консультант плюс»).

Что вы получите: Практические инструменты Максима Батырева, которые помогли ему лично добиться успеха. Реальные кейсы из жизни. В них вы узнаете себя и найдёте ответы на многие вопросы. Заряд! Мотивацию! Мощное ускорение, необходимое для достижения целей!

Мастер-класс «Менеджер и команда» посетили уже более 20 тысяч участников в 57 городах. Судя по отзывам, каждый находит для себя ценность.

В программе:

Правила работы в любой команде. Чем отличается команда мечты от обычной команды. 1-й элемент: личность менеджера. 2-й элемент: общие цели. 3-й элемент: общее делание. 4-й элемент: корпоративная культура. 5-й элемент: нематериальная мотивация

Организатор — Школа бизнеса «Каменный город»

Место проведения — 14 февраля, отель «City Star»

г.Пермь, ул.Монастырская, 14а

Подробно по телефону (342) 206-08-36 и на сайте batyrev.kamgorod.com.

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