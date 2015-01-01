В Пермь приезжает заместитель посла США Линн Трейси интересуют побратимские отношения и экономические связи

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В Перми 8 и 9 февраля побывает второе лицо дипломатической миссии США в России — заместитель посла Линн Трейси. В плане визита — встречи с руководством края, города, с ректором ПГНИУ, обсуждение перспектив побратимских отношений Перми и Луисвилля в Пермской городской думе и визит на предприятие «Nestle-Пермь».

Госпожа Трейси в Перми первый раз, поэтому в программе визита также экскурсия по городу и посещение Пермской художественной галереи.