Пермские думцы одобрили дополнительные инвестиции в дорожное хозяйство

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

На внеочередном заседании Пермской городской думы, состоявшемся 7 февраля, депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет на 2017 год. А именно выделение из федерального бюджета дополнительных средств на ремонт дорог Перми.

Глава города Дмитрий Самойлов сообщил, что федеральная казна планирует предоставить средства на дорожный ремонт, в том числе 500 млн руб. предназначено Перми. Поступление денег в городской бюджет ожидается в марте 2017 года.

«С целью ускорения процесса размещения муниципального заказа и ввиду отсутствия утверждённых лимитов нам необходимо предусмотреть бюджетные ассигнования в размере 500 млн руб., за счёт средств города с последующим возмещением средств из федерального бюджета», — отметил градоначальник. По его словам, выполнение работ запланировано на 18 объектах, общая площадь которых оценивается в 400 тыс. кв. м. Работы будут проведены в комплексе, то есть предусматривают строительство тротуаров, бордюры, дорожную разметку.

В целом в Перми с учётом бюджетов всех уровней — федерального, краевого и городского — по итогам 2017 года будет отремонтирован 1 млн кв. м. Это сопоставимо с объёмами прошлого года: в 2016 году площадь ремонта составила 1 млн 200 тыс. кв. м.



Самойлов напомнил, что в 2014 году на дорожный ремонт было выделено 100 млн руб., в 2015 году — 200 млн руб., в 2016 году — 382 дополнительно было выделено из бюджета города и 350 млн руб. — из федерального. В прошлом году были сданы две ключевые развязки: на пл. Восстания и ул. Макаренко.

В 2017 году стартует реконструкция транспортной развязки на улице Героев Хассана и Транссиба. Предстоит реконструкция и капремонт трамвайных путей на северной дамбе.

«Почему Орджоникидзевский район остался без денег, там дороги самые лучшие?», — поинтересовался депутат Владимир Плотников. Начальник управления внешнего благоустройства администрации Перми Анатолий Дашкевич отметил, что этот вопрос был предметом обсуждения на думской фракции «Единая Россия», заседание которой прошло накануне в понедельник, 6 февраля.

«На приведение дорог в нормативное состояние тратим не только федеральные деньги. Ремонт в Орджоникидзевском районе будет выполнятся за счёт городского бюджета. Кроме того, на территории этого района в 2017 году и в 2018 году запланированы работы по освещению улиц и приведение в нормативное состояние частных дорог. Ваше замечание учтём, все вопросы порешаем», — убедил Дашкевич.

Депутат Ирина Горбунова уточнила, что в большей степени наказы избирателей касались внутридворовых проездов, и поинтересовалась, могут ли они войти в программу ремонта за счёт федеральных денег.

Анатолий Дашкевич подчеркнул, что цели расходования федеральных средств регламентированы, чётко прописаны критерии. В них, в частности, отмечено, что ремонт за счёт государственного бюджета может выполнятся на дорогах, где есть большое движение транспорта, воздаются очаги напряженности, часто случаются аварии.

«Проблемы внутриквартальных дорог будем решать за счёт средств местного бюджета», — пояснил Дашкевич.

В результате голосования депутаты единогласно одобрили изменения в бюджете, связанных с привлечением федерального финансирования на ремонт дорог.