«Пермские медведи» обыграли соседа по турнирной таблице


Павел Шатров корреспондент
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Возобновились игры регулярного чемпионата России по гандболу, после паузы, вызванной участием национальной сборной в чемпионате мира.

«Пермские медведи» на своей площадке принимали астраханское «Динамо». Упорный поединок завершился победой пермяков 28:26. В составе победителей лучшими игроками были признаны Юрий Пищухин и Валентин Бузмаков. Самым результативным игроком встречи стал правый крайний «медведей» Алексей Шиндин, забивший девять мячей.

Эта победа позволила «Пермским медведям» подняться на пятую позицию в турнирной таблице, обойдя при этом «динамовские» коллективы из Астрахани и Ставрополя. Единоличным же лидером чемпионата является ГК «Чеховские медведи».

Следующий матч пермяки проведут вновь на своём поле, 15 февраля они будут принимать «Сунгуль» из Снежинска.

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