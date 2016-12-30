Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 6 февраля

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Полон сил, но ухожу. Виктор Басаргин объявил о своей отставке.

«Основы» для регионов и губернаторов. Почему федеральная власть существенно меняет подходы к региональной политике: мнение сенатора Андрея Климова.

Ну, за порядок! Законотворцы приняли «дорожную карту» создания стандартов общественной безопасности.

Запал пропал. Руководство завода им. Дзержинского ведёт переговоры о продаже актива госструктурам.

В одну реку дважды. Арбитражный суд Пермского края утвердил мировое соглашение между ОАО «Нытва» и его кредиторами.

«Развивайся или уходи». Рынок труда в банковском секторе демонстрирует новые тренды.

От количества идей — к качеству проектов. В Прикамье формируется инфраструктура для высокотехнологичных стартапов.

«Второй эшелон» получил шанс. 2016 год внёс изменения в расстановку сил на рынке строительства, но не все они видны сразу.

Олег Хараськин: Выборы — это фабрика лидеров. Научный руководитель Института муниципального менеджмента и кадровых ресурсов объясняет, почему так важна политическая конкуренция.

Дорогая льгота. Введение «удобных проездных» обернулось для льготников немалыми неудобствами.

Стратегия Змея Горыныча. В условиях глобального противостояния у России нет внятной программы социально-экономического развития: мнение предпринимателя Сергея Рогова.

Не Чипперфильд, не Пышма, а... Карловы Вары. Появился ещё один проект новой сцены Пермского театра оперы и балета.

С оперы сняли педаль. В Перми открылся российский театральный фестиваль «Золотая маска».

Мария Ревякина: Искусство — это не матрица жизни. Директор Национальной театральной премии «Золотая маска» и Театра наций — о традициях главной театральной премии России и о театральной специфике Перми.

Музыка круглые сутки. На Дягилевском фестивале концерты будут заканчиваться глубокой ночью, а начинаться ещё до рассвета.

Особый вид реализма. В честь своего 16-летия галерея «Марис-Арт» открыла мемориальную выставку Петра Оборина.

На Кавказ за вдохновением. Пермский дизайнер Лена Старикова развивает лёгкую промышленность в Кабардино-Балкарии.

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