Ольга Антипина и Николай Балабанов опасаются давления со стороны Павла Ляха

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В понедельник, 6 февраля, в Пермском краевом суде прошло заседание по вопросу продления экс-министру физической культуры и спорта Павлу Ляху домашнего ареста. Ранее, напомним, Ленинский районный суд продлил подозреваемому в многомиллионных хищениях бывшему чиновнику арест до 3 апреля. Павел Лях попытался обжаловать решение Ленинского районного суда, но безуспешно.

Как рассказал «Новому компаньону» адвокат экс-министра Исаак Гройсберг, краевой суд признал обоснованным решение нижестоящей инстанции, основываясь на показаниях следователя ФСБ. В частности, следствие аргументировало необходимость содержания Павла Ляха под домашним арестом, поскольку он может оказать давление на свидетелей. Проходящие по этому делу свидетелями экс-министр финансов Пермского края Ольга Антипина и бывший заместитель министра строительства и ЖКХ Николай Балабанов якобы заявили на допросе, что опасаются Павла Ляха.

Напомним, Павел Лях был отправлен под домашний арест 6 октября прошлого года, будучи подозреваемым в мошенничестве при реконструкции стадиона «Динамо». По версии следствия, во время этой реконструкции по фиктивным договорам было похищено порядка 14 млн руб. Проще говоря, Лях подписывал акт приёмки работ, которые проведены не были.

Исаак Гройсберг отметил, что финансовые документы, которые фигурируют в уголовном деле, проходили через министерство финансов, которое тогда возглавляла Ольга Антипина, а строительная экспертиза, доказывающая хищение бюджетных средств, относится к компетенции краевого минстроя, заместителем руководителя которого был Николай Балабанов.

«Они просто сваливают с больной головы на здоровую», — прокомментировал адвокат заявление свидетелей о том, что они будут чувствовать себя в безопасности, если Павел Лях останется под арестом.