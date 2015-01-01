Процент невыполненных рейсов городским электротранспортом за 2016 год составил 5,8%

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Фото: Константин Долгановский

МУП «Пермгорэлектротранс» подвёл итоги 2016 года по ряду эксплуатационных показателей, а также количеству ДТП с участием городского электротранспорта.

За 2016 год предприятием было выполнено 973 тыс. 438 рейсов. При этом 29 тыс. 553 рейса не были выполнены по разным причинам. Больше всего простоев приходится на трамваи и автобус №62.

Также в прошлом году транспорт муниципального предприятия 437 раз попадал в ДТП. 205 происшествий зарегистрировано с участием трамваев и 232 аварии — с троллейбусами и автобусным маршрутом №62.

В авариях пострадал 41 человек. погибших нет. 14% происшествий возникли по вине водителей «Пермгорэлектротранса».

Как отмечают в пресс-службе муниципального предприятия, впервые за последние три года показатель схода трамваев в 2016 году снизился до 36 раз. Также муниципальному предприятию удалось взыскать более 2,7 млн руб. с виновников ДТП. Убытки возмещались по итогам прошлых лет.

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