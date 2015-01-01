И. о. губернатора Пермского края представят 7 февраля

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Во вторник, 7 февраля, региональному правительству представят и. о. губернатора Пермского края, сообщает администрация губернатора.

При этом кто именно займёт место губернатора, пресс-служба не сообщает.

Среди возможных претендентов на этот пост называются один из действующих заместителей губернатора Прикамья, либо замглавы Россотрудничества, также бывший глава администрации региона Алексей Фролов, в том числе главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков.

Напомним, 6 февраля Виктор Басаргин принял решение не участвовать в губернаторских выборах и сложить полномочия главы региона раньше срока, чтобы его преемник мог освоиться в регионе и подготовиться к выборам.

«Новый компаньон»