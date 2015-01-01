Губернатор Пермского края Виктор Басаргин подал заявление об отставке


Марина Моринова корреспондент
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Сегодня, 6 февраля, Виктор Басаргин подал заявление о своей отставке с поста губернатора Пермского края президенту России, пишет ТАСС. 

Напомним, ранее стало известно о том, что Виктор Басаргин принял решение не участвовать в губернаторских выборах и сложить полномочия главы региона раньше срока в связи с тем, чтобы его преемник мог освоиться в регионе и подготовиться к выборам. 


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