Губернатор Пермского края Виктор Басаргин подал заявление об отставке
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Сегодня, 6 февраля, Виктор Басаргин подал заявление о своей отставке с поста губернатора Пермского края президенту России, пишет ТАСС.
Напомним, ранее стало известно о том, что Виктор Басаргин принял решение не участвовать в губернаторских выборах и сложить полномочия главы региона раньше срока в связи с тем, чтобы его преемник мог освоиться в регионе и подготовиться к выборам.
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться