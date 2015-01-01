Губернатор Пермского края Виктор Басаргин подал заявление об отставке

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 6 февраля, Виктор Басаргин подал заявление о своей отставке с поста губернатора Пермского края президенту России, пишет ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что Виктор Басаргин принял решение не участвовать в губернаторских выборах и сложить полномочия главы региона раньше срока в связи с тем, чтобы его преемник мог освоиться в регионе и подготовиться к выборам.



