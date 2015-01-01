Первые торги по реализации древесины в Прикамье состоятся 17 февраля

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Как сообщает Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, в текущем году предприниматели намерены реализовать с аукционов 300 тыс. куб. м ликвидной древесины. Первые торги назначены на 17 февраля. Пройдут они на территории Коми-Пермяцкого округа.

С аукциона планируется продать 64,5 тыс. куб. м древесины в Кудымкарском, Кочёвском и Юсьвинском лесничествах.

Напомним, в прошлом году по договорам купли-продажи было реализовано 200 тыс. куб. м ликвидной древесины. Право на заготовку получили предприниматели Чердынского, Гайнского, Косинского, Юрлинского, Усольского, Ильинского, Гремячинского, Горнозаводского и других районов.

«Новый компаньон»