На месте «Норманов» в Перми могут появиться «Лионы» Закрывающиеся алкомаркеты, возможно, скупает пермская сеть

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Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», группа компаний «Лион» планирует купить часть торговых площадей в Перми и Пермском крае, ранее принадлежавших ГК «Норман-Виват», для размещения алкогольных супермаркетов.

В частности, в Перми на месте некоторых закрывшихся магазинов могут открыться алкомаркеты «Лион».

Также, по нашим сведениям, сеть «Лион» ведёт переговоры о покупке супермаркетов «Виват», на месте которых в будущем откроются универсамы «Берег».

Впрочем, в торговой сети «Лион» официальный комментарий о приобретении торговых площадей получить не удалось. В ГК «Норман-Виват» сделку по продаже алкомаркетов комментировать отказались.

Напомним, на сегодняшний день в Перми работает 94 алкомаркета «Лион». В случае открытия ещё 35 магазинов, которые, по нашим сведениям, уже выкуплены торговой сетью «Лион», количество магазинов этой компании увеличится менее чем на 50%.

Таким образом, ГК «Лион» сможет увеличить свой вес на рынке.

Отметим, основным конкурентом этой сети является компания «Красное и Белое», которая владеет 55 магазинами в Перми и 109 магазинами в регионе.