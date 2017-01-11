«Северный ветер» будет летать из Перми в Стамбул

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Как сообщает Росавиация, авиакомпания «Северный ветер» получила допуск к выполнению регулярных авиарейсов из Перми в Стамбул и обратно.

Ранее летать из Перми в Турцию планировала авиакомпания ОАО «Оренбургские авиалинии», однако, согласно подписанной ноте МИД России 237-н/4ед от 11.01.2017 авиаперевозчиком на этом направлении была назначена ООО «Северный ветер».

Эта же компания будет обслуживать авиамаршруты в Стамул из Волгограда, Казани, Омска, Самары, Уфы и Челябинска.

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