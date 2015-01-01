На втором тренировочном сборе «Амкар» сыграет со сборной Узбекистана

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Пермский «Амкар» отправился на второй тренировочный сбор, который вновь пройдёт в турецком Белеке.

Под руководством Гаджи Гаджиева к весенней части чемпионата страны по футболу будут готовиться 24 футболиста основного состава. Уже в Турции к ним присоединятся несколько потенциальных новичков.

По информации, представленной пресс-службой «Амкара», нынешние сборы продлятся до 19 февраля. За две недели пермякам предстоит сыграть четыре контрольных матча, их соперниками станут: один из лидеров чемпионата Боснии и Герцеговины ФК «Железничар», национальная сборная Узбекистана, вторая на сегодняшний день команда чемпионата Молдавии ФК «Шериф» и середняк чемпионата Казахстана ФК «Актобе».