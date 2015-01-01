Плюс две награды прикамских студентов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Алма-Ате близится к завершению Зимняя Универсиада, до возвращения в свои учебные аудитории студентам осталось всего три дня.

В прошедшие выходные на ледовых и снежных трассах прикамским студентам удалось завоевать две медали. Сначала Стефания Надымова (Чайковский государственный институт физической культуры) вместе с Алёной Сутягиной из Санкт-Петербурга завоевали «бронзу» командных соревнованиях в прыжках на лыжах с трамплина.

Накануне Стефания в дуэте с москвичом Максимом Максимочкиным остановилась в шаге от пьедестала почёта, россияне показали четвёртый результат.

Вскоре пришёл черед студентки Пермского национального педагогического университета Анастасии Зуевой. В составе женской эстафетной команды она промчалась по льду высокогорного «Медео» к своей серебряной медали. Вместе с ней выступили Анастасия Здравкова (Челябинск), Олеся Чернега (Екатеринбург) и Елена Сохрякова (Иваново).

Напомним, ранее чусовлянки Анастасия Первушина и Елизавета Безгодова (обе — Чайковский государственный институт физической культуры) завоевали серебряные награды в соревнованиях по фристайлу.

Закрытие Универсиады состоится 8 февраля. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, сборная России останется лидером по числу завоёванных наград. Сейчас их на счету наших студентов 51 (19+20+12). Следом за россиянами расположились сборные Казахстана с 23 (10+3+10) медалями и Южной Кореи — 13 (7+3+3).