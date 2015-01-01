Виктор Басаргин объявил о своей отставке
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
В понедельник, 6 февраля, губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил о своей отставке.
В частности, он пояснил, что принял решение не идти на губернаторские выборы, которые состоятся этой осенью, и уйти с поста губернатора. В связи с чем он и попросил президента России Владимира Путина раньше времени прекратить его полномочия для того, чтобы у его преемника было время освоиться в регионе и подготовиться к выборам.
«Но, несмотря на всё это, я остаюсь в команде президента», — заверил Виктор Басаргин.
Напомним, сегодня среди возможных претендентов на пост губернатора Пермского края называются один из действующих заместителей губернатора Прикамья, либо замглавы Россотрудничества, бывший глава администрации региона Алексей Фролов.
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться