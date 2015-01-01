Виктор Басаргин может покинуть пост губернатора Пермского края

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Виктор Басаргин

Фото: Константин Долгановский

Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники, в понедельник, 6 февраля, глава государства Владимир Путин примет отставку губернатора Пермского края Виктора Басаргина, занимающего этот пост с 2012 года.

При этом среди возможных претендентов на место губернатора называются один из действующих заместителей губернатора Прикамья, либо замглавы Россотрудничества, бывший глава администрации региона Алексей Фролов.

Напомним, в сентябре по итогам выборной кампании Виктор Басаргин заявил о том, что готов участвовать в губернаторских выборах в Пермском крае в 2017 году при получении поддержки из Кремля. В конце декабря 2016 года глава региона объявил о начале административной реформы в Пермском крае. Так, 29 декабря он подписал распоряжение об отставке краевого правительства. Причиной этого стало якобы ненадлежащее исполнение его членами своих полномочий и оценка целевых показателей по реализации государственных программ.

20 января Виктор Басаргин представил новый состав краевого правительства, где помимо министров, сохранивших свои посты, появилось несколько новых имён в региональной политике, а ряд министерских кресел заняли чиновники, отправившиеся в кабинет министров на повышение. Правительство Пермского края возглавил Виктор Басаргин лично.

«Новый компаньон»