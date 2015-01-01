«Пермское землячество» начинает приём заявок на Строгановскую премию

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Общественная организация «Пермское землячество» начинает приём заявок на Строгановскую премию по итогам 2016 года. На этот раз приём заявок на получение общественной награды продлится ровно три месяца — до 3 мая.

Подавать документы можно на сайте «Пермского землячества».

Премия, как и прежде, будет присуждаться по шести номинациям:

— за выдающиеся достижения в общественной деятельности;

— за выдающиеся достижения в экономике и управлении;

— за выдающиеся достижения в науке и технике;

— за выдающиеся достижения в области культуры и искусства;

— за выдающиеся достижения в спорте;

— за честь и достоинство.

По первым пяти номинациям премия присуждается за достижения прошлого годв, а премия за честь и достоинство вручается за заслуги в течение длительного периода.

Депутат Госдумы и первый зампредседаеля правления РОО «Пермское землячество» Игорь Шубин отметил, что подходить к выбору лауреатов комиссия будет серьёзно:

«Напомню, что в 2012 году «Пермское землячество» решило не присуждать награду по одной из номинаций, так как не было достойных кандидатов. И снижать уровень в этом году мы также не будем. Нам нужно «взорвать» общественность, показать, как в Пермском крае много достойных людей».

А первый зампредседателя и исполнительный директор «Пермского землячества» Светлана Левченко пояснила, что самовыдвижение на получение премии не приветствуется и при предоставлении документов обязательно нужно указать сведения о выдвиженце.

Вручение премии пройдёт в этом году в Перми. Как и прежде, лауреат получает денежную премию в размере 250 тыс. руб., серебряный нагрудный знак и статуэтку.

Напомним, Строгановская премия была учреждена в 2005 году.