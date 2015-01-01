В пермской копилке ещё одно «серебро» Универсиады

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодняшний соревновательный день Зимней Универсиады в Алма-Ате принёс ещё одну награду, завоёванную представителями Пермского края.

Чусовлянка Елизавета Безгодова вышла в большой финал в турнире по параллельному могулу, где в острейшей борьбе уступила студентке из Казахстана Юлии Галышевой. Напомним, вчера в другой категории фристайла «серебро» для нашей сбороной принесла ещё одна представительница Чусового Анастасия Первушина.

Сегодня же пермячка Анастасия Зуева заняла шестое место в турнире конькобежцев на дистанции 5 тыс. м. Результат студентки пермского «педа» — 7.53,41 мин. Замкнул шестёрку сильнейших в биатлонной гонке преследования на 12,5 км и другой наш земляк Александр Поварницын.

Представители лыжного двоеборья разыграли комплект наград в масс-старте на 10 км. Пермяк Никита Окс показал 16-й результат. Может быть, Никите равняться на его земляка Евгения Климова, который чуть более года назад сменил двоеборье и теперь штурмует только «цветочные церемонии» мировых серий по прыжкам с трамплина? Кстати, сегодня Евгений Климов отмечает день рождения, ему исполнилось 23 года.