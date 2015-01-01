В Перми открыли памятник Сергею Суханову

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Фото: Виталий Кокшаров

Сегодня, 3 февраля, в Перми возле Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии состоялась торжественная церемония открытия памятника-бюста пермскому кардиохирургу, профессору Сергею Суханову.

Сергея Суханова в бронзе увековечил пермский скульптор Алексей Матвеев. По словам художника, он изобразил кардиохирурга после проведённой операции — уставшим, но удовлетворённым проделанной работой.

«Когда я в первый раз посмотрел на фото, немного испугался: лицо сложное для изображения, но несмотря на это, работалось очень легко. Это показатель определённой связи между художником и портретируемым», — говорит Алексей Матвеев.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Пермского края Виктор Басаргин, глава Перми Дмитрий Самойлов, главный врач федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова Юрий Синельников, главный врач федерального центра высоких медицинских технологий (г. Калининград) Юрий Шнейдер, врачи кардиоцентра, жители краевой столицы

«Сергей Германович заложил многие основы развития медицины Прикамья. Это человек с золотым сердцем и золотыми руками. Тысячи наших земляков обязаны ему самым дорогим — своей жизнью. А ритм его жизни был крайне жёсткий, с самого раннего утра он уже был в операционной, трудился до позднего вечера. Как говорят, «сгорел» на работе. Сегодня мы отдаём дань памяти нашему прославленному земляку, человеку, который отдал жизнь, чтобы наш край развивался. Память о нём мы пронесём через всю нашу жизнь», — отметил Виктор Басаргин.

Напомним, благодаря Сергею Суханову Пермский край стал одним из передовых центров кардиохирургии в стране. Его авторитет в медицинском сообществе, тысячи успешных операций, плодотворная научная деятельность стали решающим фактором появления в регионе центра сердечно-сосудистой хирургии, которому присвоено имя С.Г. Суханова.

В апреле прошлого года на здании хирургического корпуса Пермского кардиодиспансера по адресу ул. Луначарского, 95Б была открыта памятная доска в честь Сергея Суханова. Также его имя носит одна из центральных улиц Перми.

Источник — администрация губернатора Пермского края