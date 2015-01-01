Депутат Госдумы Игорь Сапко провёл приём граждан

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В четверг, 2 февраля 2017 года, в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева приём граждан провёл депутат Государственной думы РФ Игорь Сапко

В ходе приёма обсудили развитие проблемной ситуации, с которой жительница Орджоникидзевского района города Перми обращалась к депутату ранее. Пермячка просила Игоря Вячеславовича о содействии в расселении аварийного жилья. Дом, в котором проживала женщина, был признан аварийным ещё в 2013 году. По словам заявительницы, собственники помещения остались «с проблемой один на один», так как местные власти не смогли решить данный вопрос в полном объёме. По обращению женщины депутатом была проведена большая работа. В частности, Игорь Вячеславович предложил вариант решения проблемы в судебном порядке. В итоге исковые требования заявительницы к администрации города суд счёл необходимым удовлетворить. В настоящее время решение суда первой инстанции ещё не вступило в силу. В процессе встречи Игорь Вячеславович дал разъяснения о дальнейших действиях женщины, а также взял вопрос на личный контроль вплоть до исполнения решения суда.

Председатель ТСЖ одного из домов в микрорайоне Гайва обратилась к Игорю Сапко с просьбой решить проблему подъезда к жилому многоквартирному дому. Дело в том, что собственники соседнего дома оформили земельный участок в собственность по решению суда вместе с дорогой, и сейчас соседи пользуются ею только после оплаты проезда. Обращения в суд результатов не дали. Глава Орджоникидзевского района Перми Лидия Королёва, присутствующая на встрече, сообщила, что глава города уже дал поручение администрации района и департаменту градостроительства и архитектуры разобраться в сложившейся ситуации и решить данный вопрос. Кроме того, представители администрации города пояснили, что по данной проблеме до конца февраля будет разработан план мероприятий, который должен быть в обязательном порядке согласован с жильцами дома. Игорь Сапко в свою очередь сообщил, что лично проконтролирует реализацию данного плана.

С похожим вопросом пришла на приём и жительница Дзержинского района города Перми. Единственная дорога, которая вела к дому заявительницы, перекрыта построенным местным предпринимателем коммерческим объектом. Переговоры жителей с предпринимателем результатов не дали. В ходе приёма выяснилось, что данный земельный участок находится в собственности у предпринимателя-застройщика по решению суда с 2006 года. Глава администрации Дзержинского района Игорь Субботин сообщил, что на данный момент есть два варианта решения проблемы: строительство новой дороги и открытие старой, после обращения жителей в суд. Сейчас отрабатываются оба варианта. Строительство нового подъезда к дому по ряду причин не устраивает некоторых жителей дома. Игорь Сапко намерен отправить запрос на имя главы администрации Перми с просьбой разрешить создавшуюся проблему. Парламентарий данный вопрос взял на личный контроль.

Игорь Сапко, депутат Госдумы РФ:

— Земельные споры, к сожалению, часто случаются из-за недобросовестности одной из сторон, или из-за недостаточной юридической грамотности собственников. Люди нас выбирали, в том числе, и для того, чтобы мы решали их проблемы, используя свои знания, умения и возможности совместной работы с региональными и федеральными властями.

Заведующий кафедрой государственного управления и истории ПНИПУ обратился Игорю Сапко с предложением создать на базе гуманитарного факультета экспертный центр для содействия местному самоуправлению. Студенты и преподаватели ВУЗа готовы принять участие в разработке тех или иных законопроектов, анализе документов, подготовке экспертных заключений. Игорь Сапко поддержал инициативу заявителя. В ходе приёма стороны договорились в ближайшее время обсудить механизм создания центра и возможные направления экспертной работы.

Письменные ответы на полученные обращения в ходе приема заявители получат в 30-дневный срок.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края