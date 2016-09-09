Успешный бизнес с ЖК «Аврора»: распродажа коммерческой недвижимости!

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Торгово-офисные помещения жилого комплекса «Аврора» по ул. Крупской, 67 предназначены для комфортного расположения самых разных видов бизнеса с различными потребностями в площадях: от салонов красоты до офисных помещений и магазинов.

При создании концепции офисов в ЖК «Аврора» целью компании PAN City Group являлось создание комфортной среды для будущих арендаторов коммерческих площадей.

Удачное расположение самого жилого комплекса — в центре густонаселённого района и вблизи пешеходной улицы — обеспечит хороший естественный трафик владельцам площадей.

Концепция предусматривает комплекс форматов. Наиболее востребованные — формат «у дома» для операторов продуктового и продовольственного ритейла (продуктовый супермаркет, аптека, детский центр, центр танца, кофейня, салон красоты, магазин и др.), или офисный формат.

В зоне охвата нового жилого комплекса находится более 2 тыс. домовладений, проживает более 8 тыс. человек, в том числе 1 тыс. 400 жителей ЖК «Аврора». Организованы пандусы, благоустроены пешеходные дорожки вдоль ул. Крупской с большим пешеходным трафиком. Свободный доступ ко всем коммерческим площадям. Отсутствуют ограждения, удобные транспортные развязки и свободные парковочные места. Во всех офисах смонтированы системы принудительной вытяжной вентиляции, а также предусмотрена вентиляция для сферы общественного питания. Уже сейчас созданы все условия для ведения успешного бизнеса.

В продаже коммерческие помещения площадью от 71,7 кв. м до 214 кв. м. На часть из них действует специальная цена!

Успевайте приобрести выгодную коммерческую площадь в собственность и начать свой бизнес в ЖК «Аврора» на выгодных условиях!

Узнайте подробности об акции в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 111, корпус 43 или по тел. (342) 257-00-12.

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