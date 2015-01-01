Птенцы гнезда Мацуева

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10 февраля завершается приём заявок на участие в региональном конкурсе юных музыкантов Прикамья и соискание стипендии Дениса Мацуева, который в седбмой раз организуют Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Новые имена» и Пермская краевая филармония.

Заявки принимаются на электронный адрес: muz.gostin@mail.ru (требования к заявке смотрите на сайте филармонии) от юных дарований от 8 до 18 лет.

Конкурс будет проходить по следующим номинациям: фортепиано, орган, струнные смычковые инструменты, духовые, ударные и народные инструменты, академический вокал и народное пение.

Первый (отборочный) тур конкурса состоится 18 и 19 февраля в Органном зале с 10.00 до 18.00. Вход — свободный. Членами жюри первого тура станут ведущие преподаватели в сфере музыкального образования и известные музыканты Перми.

Второй (основной) тур конкурса, к которому будут допущены не более 40 молодых талантов, состоится 8 марта. Члены жюри — мастера искусств и ведущие педагоги ведущих образовательных учреждений России: лауреат международных конкурсов, доцент Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского Денис Чефанов, заслуженный артист России, доцент Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского Кирилл Родин, доцент Московского Государственного института музыки имени А.Г. Шнитке Вячеслав Недосекин. Накануне, 7 марта, профессора дадут будущим музыкантам мастер-классы по фортепиано, виолончели и баяну.

Гала-концерт лучших из лучших состоится 9 марта в Органном концертном зале.

По сообщению Пермской краевой филармонии

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