В Осе депутата гордумы лишили мандата

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Прокуратура Осинского района Пермского края установила, что депутат думы Осинского городского поселения предоставила неполные и недостоверные сведения о своих доходах, а также сведения об обязательствах имущественного характера и обязательствах имущественного характера несовершеннолетнего ребёнка за 2015 год.

В частности, депутат при заполнении декларации допустила множественные технические ошибки, а также не указала квартиру, принадлежащую ей на праве собственности. Кроме этого, один раздел документа она полностью не заполнила и не поставила подписи, подтверждающие достоверность представленных сведений.

В связи с чем прокурор внёс в гордуму представление об устранении нарушений законодательства. Впоследствии оно было рассмотрено на заседании думы, депутаты приняли решение досрочно прекратить полномочия депутата.

Источник — прокуратура Пермского края