«ЕвроХим» назван лидером по индексу РСПП

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«ЕвроХим» стал лидером по устойчивому развитию среди крупнейших российских компаний по индексу РСПП.

Российский союз промышленников и предпринимателей назвал «ЕвроХим» одним из лидеров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности в рамках ежегодного расчёта индекса РСПП.

Индекс РСПП «Вектор устойчивого развития» рассчитывается с 2014 года на основе выборки 100 крупнейших компаний и оценивает прозрачность, отчётность, социальную репутацию бизнеса, вклад в устойчивое развитие, ответственность за воздействие на окружающую среду.

Представляя индекс, директор по устойчивому развитию и корпоративной ответственности РСПП Елена Феоктистова отметила:

«ЕвроХим в очередной раз подтвердил свои высокие позиции в индексе среди лучших российских компаний. Поздравляем с этим высоким результатом, который свидетельствует о новых успехах в области социальной и экологической ответственности».

Напомним, созданная Андреем Мельниченко в 2001 году минерально-химическая компания «ЕвроХим» — один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений — известна также как и один из лидеров корпоративной социальной ответственности и благотворительности в России.

В 2016 году в развитие российских регионов присутствия, социальные и благотворительные проекты в России компания «ЕвроХим» вложила 1,18 млрд руб. В частности, в Пермском крае компания реализует проект по строительству Усольского калийного комбината. В рамках этого инвестиционного проекта «ЕвроХим» планирует построить микрорайон и объекты социальной инфраструктуры в г. Березники. Это около 100 тыс. кв. м жилья, школа, спортивный комплекс и детские сады.

По сообщению пресс-службы ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат»