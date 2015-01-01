Джонни Дубовски расскажет в Перми о блокчейн-технологиях

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В ближайший понедельник, 6 февраля, в стенах Пермского классического университета пройдёт лекция североамериканского учёного-экономиста Джонни Дубовски, который расскажет о блокчейн-технологиях, позволяющих отказаться от банков.

Как сообщили в пресс-службе вуза, экономист сконцентрируется на децентрализации финансовых, общественных и других процессов — по его прогнозу, в ближайшем будущем люди будут взаимодействовать друг с другом напрямую и без посредников.

«Адам Смит и Карл Маркс были не правы, или, по крайней мере, дали ответы лишь на половину вопросов. Почему? Потому что они говорили о глобальных, но среднестатистических рынках и классах, но которые, в итоге, складываются из миллионов контактов между людьми. На лекции пойдёт речь о том, как в новой эре социальной физики будут выстроены отношения между людьми на основе высоких технологий», — говорит Джонни Дубовски.

В университете добавляют, что Дубовски помимо свой экономической деятельности выступал дуэтом с 25-кратным обладателем «Грэмми» Стиви Уандером, «крёстной мамой панк-рока» Патти Смит, лидером группы Blondie Дебби Харри, группой The Killers и другими легендарными музыкантами. На родине учёный и музыкант возглавляет группу Jonny Lives!, вместе с которой он передвигается по стране на фургоне, работающем на биотопливе. За годы существования они стали гостями самых популярных ток-шоу: Late Night, Good Day Live, Good Morning America и других.

Место проведения лекции Джонни Дубовски: Пермский университет, аудитория — 306 (корп. №12, экономический факультет), начало в 15.30.

Вход свободный, количество мест ограничено.

Организаторы лекции рекомендуют пройти предварительную регистрацию по ссылке https://goo.gl/forms/lVc3FDX9dssG8HBd2.





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