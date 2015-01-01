Березниковский «Азот» посетил депутат Госдумы

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Филиал «Азот» посетил депутат Государственной думы VII созыва Игорь Сапко. Он встретился с коллективом предприятия и ответил на вопросы азотчиков.

В начале встречи депутат поблагодарил заводчан за поддержку, оказанную осенью прошлого года на выборах. Во время избирательной кампании Игорь Сапко обещал в случае своего избрания первыми приехать к азотчикам — и вот сейчас обещание выполнил. Во время встречи депутат рассказал о тех изменениях, что произошли в думе нового созыва, о приоритетных направлениях своей деятельности и ответил на вопросы заводчан.

«Сегодня на встрече с депутатами Березниковской городской думы мы с коллегами договорились о сотрудничестве. Будем совместно участвовать в обсуждении важных законодательных инициатив, законопроектов, которые будут рассматриваться и приниматься в Госдуме», — подчеркнул Игорь Сапко.

По его словам, он уже включился в работу по выделению дополнительных денежных средств для переселения из аварийных домов — одной из самых острых тем Березников.

«Софинансирование этого проекта со стороны федерального центра будет взято под мой личный персональный контроль», — заверил участников встречи депутат.

На встрече с азотчиками также обсуждались многие другие важные темы, касающиеся Пермского края — реформа здравоохранения, обеспечение жильём молодых семей, развитие культуры в регионе, потенциальные изменения в правилах дорожного движения, которые сейчас обсуждаются в Государственной думе.

По итогам встречи, ответив на множество вопросов, Игорь Сапко заверил заводчан, что приоритетом его деятельности остаётся Пермский край. Для максимально эффективной работы будет выстраиваться активный диалог с избирателями, подобный тому, что был организован на «Азоте».

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники