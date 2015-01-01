Краевое правительство получило предостережение от Пермского УФАС

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Пермское УФАС России выдало предупреждение правительству Пермского края. Антимонопольщики считают, что власти создали дискриминационные условия для перевозчиков при распределении межмуниципальных автобусных маршрутов.

Как сообщили в ведомстве, критерии при распределении маршрутов не позволяют перевозчикам с большим опытом работы, но имеющим хотя бы одно ДТП, на равных конкурировать с перевозчиками без опыта работы и без ДТП.

«Если перевозчик недавно получил лицензию и не имеет никакого опыта выполнения работ, естественно, у него не будет никакого ДТП за год до конкурса. С другой стороны, перевозчик, который условно десять лет работает на рынке, вероятно, будет иметь хотя бы одно ДТП. Первый перевозчик получит пять баллов по критерию «опыт» и минус 60 баллов по критерию «ДТП». Новый перевозчик получит один балл за опыт, но не получит никакого минуса», — рассказал и.о. заместителя руководителя Пермского УФАС России Александр Плаксин.

Пермское УФАС России считает, что шкалу оценки необходимо доработать. Краевое правительство должно это сделать в срок до 1 апреля 2017 года.