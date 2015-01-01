Крайизбирком прокомментировал законодательную инициативу об отмене прямых губернаторских выборов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Пермском крайизбиркоме прокомментировали законопроект депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Григоренко по внесению изменений в закон Пермского края «О выборах губернатора Пермского края».

Так, член Избирательной комиссии Пермского края Татьяна Любарская пояснила, что «проект не в полной мере соответствует действующему законодательству. Принятие данной законодательной инициативы требует несколько иную последовательность ее внесения».

На критику в отношении муниципального фильтра член крайизбиркома отметила, что данная норма установлена федеральным законодательством и призвана обеспечить выдвижение исключительно тех кандидатов, кто уже обладает необходимым уровнем доверия депутатов и их избирателей на местах.

«Федеральным законодательством установлена «вилка» муниципального фильтра от 5 до 10%. Законом Пермского края данный показатель установлен в минимальном пределе в 6%, что не является препятствием для сбора подписей глав и депутатов муниципальных образований теми кандидатами, которые уже хорошо известны и обладают поддержкой жителей данной территории», — отмечает Татьяна Любарская.

Также в крайизбиркоме считают некорректным предполагать возможность применения административного давления на тех или иных участников избирательного процесса в Пермском крае.

Так, избирательные кампании последних лет прошли в Пермском крае бесконфликтно и без существенных нарушений, что подтверждается позицией, как самих кандидатов и политических партий, так и представителей экспертного сообщества.

Алексей Копысов, член избирательной комиссии:

— Учитывая опыт проведения избирательных кампаний последних лет, считаю некорректным манипулирование предположениями о возможности применения административного давления на тех или иных участников избирательного процесса. Если верить сообщениям в СМИ, депутат вносит законопроект, исходя из своего понимания «нынешней ситуации» в Пермском крае. Я считаю неверным и сам подход — желание «приспособить» закон к ситуации, и идею лишения избирателей права лично участвовать в избрании главы региона.

«Новый компаньон»