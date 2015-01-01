Первую медаль на Универсиаде для Прикамья завоевала чусовлянка Анастасия Первушина

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Фото РИА-Новости.

В Алма-Ате завершается пятый соревновательный день Зимней Универсиады. Копилка сборной России пополнилась очередными медалями, одну из которых завоевала студентка из Чайковского.

В соревнованиях по могулу в финал турнира вышли сразу три воспитанницы чусовской школы фристайла Анастасия Первушина, Елизавета Безгодова и Анастасия Сафиулина. Из этого трио медаль удалось завоевать только одной — «серебро» досталось Анастасии Первушиной. Её подруга по команде Елизавета Безгодова заняла четвёртое место. Все девушки учатся в Чайковском государственном институте физической культуры. Пермяк Евгений Мухутдинов, студент Пермского национального исследовательского университета, пробился в большой финал в соревнованиях по сноуборду, где не сумел обойти соперников из Франции и Швейцарии. Евгений замкнул финальную четвёрку. Турнир в горнолыжных дисциплинах проходит на трассах курорта «Шимбулак».

Значительно улучшил свой вчерашний результат в биатлонной гонке на 20 км студент из Чайковского Александр Поварницын. Сегодня на спринтерской дистанции вдвое короче он занял пятое место.

Сборная России в общекомандном зачёте пока уверенно занимает первое место, на счету россиян завоёванных 28 (12+11+5) медалей.