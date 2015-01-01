УФАС возбудило дело по факту передачи АО «МРСК Урала» электросетей из МП «Водоканал» без аукциона

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Пермские антимонопольщики провели проверку и установили, что МП «Водоканал» передал в аренду без торгов АО «МРСК Урала» более 2 тыс. объектов электросетевого оборудования общей стоимостью почти 20 млн руб., чем нарушил действующее законодательство. Кроме того, сделка была согласована департаментом ЖКХ и департаментом имущественных отношений администрации Перми.

«Безусловно, эта сделка негативно влияет на состояние конкуренции в Пермском крае, у нас в регионе порядка 50 сетевых организаций желающих побороться за право пользования этим имуществом», — отмечает и.о. заместителя руководителя Пермского УФАС Александр Плаксин.

В результате антимонопольное ведомство возбудило дело по ст. 16 закона «О защите конкуренции» в отношении МП «Пермводоканал», ОАО «МРСК Урала», Департамента ЖКХ и Департамента имущественных отношений администрации Перми.

Нарушителям грозит штраф от 20 до 50 тыс. руб. на каждое должностное лицо, кроме того краевое управления ФАС вправе выдать предписание ОАО «МРСК Урала» о перечислении в федеральный бюджет всего дохода, извлеченного из незаконного использования электросетевого оборудования и возвращении сетей в собственность муниципалитета.

Отметим, что в ходе анализа тарифных дел УФАС выявило ещё девять фактов незаконной передачи в аренду муниципальных электросетей в территориях края. По признакам нарушения законодательства будут возбуждены дела. В трёх эпизодах передачи имущества без торгов бенефициаром также значится ОАО «МРСК Урала».