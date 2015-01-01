«Мотовилихинские заводы» заключили договор с авиахолдингом «Технодинамика» В феврале в рамках подписанного соглашения будет поставлена опытная партия поковок

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе ПАО «Мотовилихинские заводы», в феврале компания поставит опытную партию поковок для одной из компаний холдинга «Технодинамика» корпорации «Ростех», в который входит 33 предприятия авиационной и космической промышленности.

«Поковки «Мотовилихинские заводы» производят традиционно, это один из базовых продуктов предприятия. Однако для авиационной промышленности необходимо особое качество материалов — не обычная углеродистая, а высоколегированная сталь, проходящая специальную обработку на участке элекрошлакового переплава, что позволяет обеспечить высокие характеристики сплава по чистоте и структуре», — рассказывают в пресс-службе компании.

Сроки и сумма договора пока не называются. Вопрос о длительности контракта будет решаться уже после того, как заводом будет поставлена опытная партия.

«Особенность этого заказа — в сжатых сроках его технической проработки. С момента его размещения до начала реализации прошло менее четырёх дней. В данный момент ведутся переговоры о выпуске последующих партий заготовок в большем количестве», — сообщает пресс-служба «Мотовилихинских заводов».

Производителем поковок в оружейном холдинге «Мотовилихинские заводы» является ООО «МЗ «Камасталь», являющееся 100%-ым дочерним обществом ПАО «Мотовилихинские заводы». Согласно отчётности компании в 2014 году, доля «МЗ «Камасталь» на внутреннем рынке поковок из слитков составляла 10%, а в 2015 году — уже 11%.

Лидирующие позиции на рынке кованой продукции занимает ОАО «Мечел». Основные конкуренты «МЗ» на этом рынке — ООО «ОМЗ-Спецсталь», ОАО «ОЗММ», АО «Ижевский завод металлургии и машиностроения», АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь», АО «Металлургический завод «Электросталь», ООО «Юргинский машзавод».