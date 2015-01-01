23 млн рублей выделено на создание природного парка в Пермском крае

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В 2018 и 2019 году на создание особо охраняемой природной территории будет выделено 23 млн 370 тыс. руб. Парк охватит долины рек Вишеры, Усьвы и Чусовой.

Во вторник, 31 января, в Чусовом завершились публичные слушания по открытию в Пермском крае природного парка.

Ранее комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды одобрил законопроект, по которому вход в природные парки по всей стране будут платными. Размер платы составит от 100 до 1 тыс. 500 руб.

Разработчики закона считают, что это необходимо, так как территории имеют экологическую и эстетическую ценность, а горожане оставляют на территории природных парков много мусора, тем самым наносят урон природе.

«Создание природного парка — это первый шаг к исполнению мечты многих поколений пермских экологов — сделать реку Чусовую полностью заповедной от истока до устья. На мой взгляд, было бы справедливо плату с жителей Пермского края не брать в связи с тем, что парк и так уже финансируется из регионального бюджета. Иногородние, жители других областей и краёв могли бы стать участниками этого процесса. Вопрос о стоимости входа сейчас обсуждается на уровне региона. Здесь важны не столько экономические последствия для жизни парка, сколько регулирование туристического потока, нагрузки на природу», — говорит профессор, заведующий кафедрой биогеоценологии и охраны природы географического факультета ПГНИУ Сергей Бузмаков, который вместе с научным коллективом кафедры занимался разработкой проекта природного парка Пермского края.

Созданная особо охраняемая природная территория охватит площадь 126 тыс. гектаров.

Источник — пресс-служба ПГНИУ

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться